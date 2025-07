Der MV Eintracht Attenhofen und die Blaskapelle Biberachzell erzählen gemeinsam Geschichten

Wenn Freunde wie der Musikverein Eintracht Attenhofen und die eingeladene Blaskapelle Biberachzell gemeinsam etwas erzählen wollen, wird es konzertant. Das Frühjahrskonzert im Claretsaal des Claretinerkollegs in Weißenhorn war bestens besucht und ein voller Erfolg. So ließen es die Kapellen auch nicht an Zugaben fehlen. Die Spenden kommen einem Missionsprojekt im Südsudan zugute. Für die Attenhofer ist es schon die achte Veranstaltung im Kloster, sodass auch die Begrüßung von Superior Pater Paul entsprechend herzlich ausfiel.

