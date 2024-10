Auftritt in Ulm: Lisa Eckhart zeigt bissfreudiges Kabarett für die Unerschrockenen

Wer zu einer Show der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhardt geht, darf nicht zimperlich sein. Die fadendünne Satiresensation nimmt auf nichts Rücksicht, keine Befindlichkeit bleibt ungeschoren, keine Unkorrektheit wird ausgelassen. Ein Fest für Menschen, die nach der ultimativ geschärften Pointe suchen und auch nichts gegen gelegentliches Fischen in trüben Politgewässern haben. „Manche glauben es nicht, aber auch unter meinem Publikum gibt es immer mehr Hochsensible“, warnt Lisa Eckhardt, aber schärft auch ein: „Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen! Wenn ich die Seele baumeln lassen will, geh’ ich auf den Dachboden und such mir den stärksten Strick!“

