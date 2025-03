Betriebssystem made by Bosch-Rexroth: Kosten sparen mit smarten Lösungen

Softwarelösungen für Fabriken hat die Bosch-Rexroth AG in ihrer Modellfabrik in der Ulmer Wissenschaftsstadt am Eselsberg präsentiert. Sie sollen Prozesse verbessern, Kosten sparen und Probleme erkennen, am besten bevor sie auftreten. Das Tochterunternehmen der Robert Bosch GmbH will damit einem Ökosystem für Entwicklungen und Innovationen den Weg bereiten. Und bis Ende des Jahrzehnts mit Software und Service eine Milliarde Euro Umsatz machen. Der Praxistest läuft derweil im Bosch-Konzern.

