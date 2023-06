14-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Jugendlicher wird beim Sturz vom Fahrrad schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 14-Jähriger hat am Dienstagabend bei einem Unfall in Sontheim an der Brenz schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 20 Uhr mit seinem Pedelec in der Bergstraße unterwegs. Im Gefälle stürzte er. Wie es genau zum Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Der Schaden am KTM-Pedelec wird auf 500 Euro geschätzt. (AZ)