Autofahrer übersieht Straßenende und stürzt mit Wagen in Bachbett

Drei Menschen werden bei dem Unfall bei Sontheim an der Brenz schwer verletzt. Das Auto muss von einem Kran aus dem Graben geborgen werden.

Bei dem Sturz eines Autos in ein Bachbett in Sontheim an der Brenz im Kreis Heidenheim sind die drei Insassen teils schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer hatte in der Dunkelheit am Montagabend das Ende einer Sackgasse nicht erkannt und war weitergefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 20.30 Uhr war das Auto zwischen Bächingen und Sontheim unterwegs. Der 20-Jährige fuhr in der Gundelfinger Straße und bog mit seinem BMW nach rechts in ein Firmengelände ab. Nach circa 200 Meter Fahrt in der Sackgasse endete die Straße. Das hatte der BMW-Fahrer in der Dunkelheit nicht gesehen und fuhr einfach weiter.

Der Wagen stürzte mit den 19 und 20 Jahre alten Mitfahrern in einen circa 8 Meter tiefen und circa 20 Meter breiten Graben. Dort kam der BMW in einem kleinen Bachbett zum Stehen.

Unfall in Sontheim: Autoinsassen müssen von Feuerwehr geborgen werden

Die Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die Männer zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Kran kam und barg den BMW. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon: 07321/97520) hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Sie sicherte die Unfallstelle ab und überprüfte das Gewässer auf Verunreinigungen. (dpa/AZ)