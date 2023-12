Ohne Führerschein zum Einkaufen: Polizei stoppt Frau auf Aufsitzrasenmäher

Eine Seniorin will auf einem Aufsitzrasenmäher zum Einkaufen fahren. Der Polizei fällt das auf und beendet die Fahrt nach einer Kontrolle.

Ihr genaues Alter will die Polizei nicht verraten. Die Seniorin gelte als im Ort bekannt, sagt ein Polizeisprecher. Man wolle sie nicht identifizierbar machen. Die Beamten haben am Mittwoch ihren Ausflug auf einem Aufsitzrasenmäher zum Einkaufen untersagt. Das Fahrzeug habe sie abstellen und dann zu Fuß weitergehen müssen. Der Grund: Sie hat keinen dafür notwendigen Führerschein.

Der Vorfall ereignete sich laut dem Pressebericht der Polizei am Nachmittag gegen 15.15 Uhr in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim). Die Frau war zu dieser Uhrzeit mit dem Rasenmäher in der Schillerstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel die Seniorin auf und stoppte sie.

Bei der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass der Rasenmäher eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von rund 12 km/h hat. Wie die Beamten erklären, dürfe das Gefährt deshalb nur mit einer Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Außerdem sei an dem motorisierten Aufsitzmäher kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen.

Die Frau muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten. Wer im Garten, auf privatem Grund oder dem Sportplatz mit einem Aufsitzrasenmäher unterwegs ist, müsse laut Polizei keine Sanktionen fürchten. (AZ/krom)