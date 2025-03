Tödlicher Arbeitsunfall im Wald: 63-Jähriger wird von Stamm getroffen und stirbt

Bei Arbeitsunfall am Donnerstag (6. März 2025) in einem Wald bei Sontheim an der Brenz im Kreis Heidenheim ist ein 63-Jähriger tödlich verletzt worden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 10 Uhr war der Mann mit einem 84 Jahren alten Helfer in einem Wald zwischen Sontheim und Niederstotzingen mit Waldarbeiten beschäftigt. Der 63-Jährige habe mit einer Motorsäge einen Baum gefällt, während der Helfer daneben stand. Als der Baum umstürzte, sei der 63-Jährige vom Stamm am Kopf und Oberkörper getroffen worden.

Der 84-Jährige habe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet, heißt es. Ein Notarzt aber konnte bei dem 63-Jährigen nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unglücksfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. (AZ)