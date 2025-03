Sound Bridges: Berliner Künstler sorgen beim Musikfest für Spektakel an der Donau

Eine immaterielle Brücke aus Klang und Licht soll zum Deutschen Musikfest über der Donau errichtet werden. Dafür haben die Städte Ulm und Neu-Ulm das Künstlerkollektiv Wittmann/Zeitblom engagiert. Die Pläne klingen abstrakt, Christian Wittmann erklärt, was hinter den blumigen Worten steckt und weshalb das Projekt auch für die Künstler eine riesige Herausforderung ist. Drei Mal soll diese besondere Show im Rahmen des Festes gezeigt werden.

Was haben Wittmann/Zeitblom da überhaupt vor an der Donau? „Das ist eigentlich ein inszeniertes Konzert“, sagt Christian Wittmann. Ein inszeniertes Konzert, das das Motto des Deutschen Musikfest vom 29. Mai bis 1. Juni in Ulm und Neu-Ulm wörtlich nimmt. „Musik baut Brücken“ heißt der Leitspruch, den die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für die siebte Auflage des nur alle sieben Jahre stattfindenden Fests ausgewählt hat, zu dem heuer rund 150.000 Gäste erwartet werden. Die Gastgeberstädte Ulm und Neu-Ulm wollten dazu etwas Außergewöhnliches beitragen.

Licht, Video, Musik perfekt aufeinander abgestimmt

„Wittmann/Zeitblom“, die man in der Doppelstadt unter anderem schon vom Großprojekt „Digital Wall“ kennt, bei dem sie die Ulmer Stadtmauer auf einer Länge von mehr als einem Kilometer bespielt haben, haben sich auf Aufforderung an der Ausschreibung beteiligt. Mit ihrer Idee eines audiovisuellen Brückenbaus setzten sie sich durch. Konkret soll das Ganze so funktionieren, dass auf beiden Seiten der Donau Musiker platziert sind, die live spielen. Umrahmt wird dieses Livekonzert von elektronischer Musik, von einer Lichtshow sowie einer Videoinstallation. Alles soll dabei perfekt aufeinander abgestimmt sein, so Wittmann. Das ist eine der technischen Herausforderungen des Projekts, das er als das anspruchsvollste bezeichnet, was Wittmann/Zeitblom bisher kreiert hatte.

Auch die Akustik bereitet dem Künstlerteam etwas Kopfzerbrechen. Damit die Musikerinnen und Musiker von beiden Uferseiten über die „Sound Bridges“ überhaupt klanglich zusammenfinden können, muss die Musik über die Donau hinweg beziehungsweise durch sie hindurch übertragen werden. Passieren soll das mit einer Glasfaserverbindung durch den Fluss. „Das Schwierigste wird sein, dass es, egal wo man steht, gut klingt und die Akustik nicht einfach wegfliegt, wie es Open Air schnell passieren kann“, so Wittmann.

Rund 80 Musikerinnen und Musiker aus der Region sind am Projekt beteiligt

Musik, Licht, Video: Alles wird für die „Sound Bridges“ neu gemacht. Wittmann/Zeitblom recyclen da keine Elemente alter Projekte. „Das ginge auch gar nicht, wenn alles so perfekt aufeinander abgestimmt sein soll, wie wir es machen“, sagt Christian Wittmann. Die neu geschriebenen Partituren liegen schon bei den Ulmer Ensembles, die an den „Sound Bridges“ beteiligt sind. Mit dabei sind der Motettenchor der Münsterkantorei und Blechbläser der Ulmer sowie der Neu-Ulmer Stadtkapelle - insgesamt rund 80 Musikerinnen und Musiker. Während in Ulm schon geprobt wird, arbeitet Videokünstler René Liebert im Berliner Büro der Künstler an den Bildern zum Sound. Zum Einsatz kommen dabei auch neue Computerprogramme, deren Bedienung Liebert extra für dieses Projekt gelernt hat. Alles zusammen soll am Ende auch die Geschichte einer Begegnung erzählen.

„Wittmann/Zeitblom“ wollen mit den „Sound Bridges“ ein immersives Erlebnis schaffen. Eines, in dem das Publikum mittendrin sitzt. „Da gibt es nicht nur eine Bühne, man muss sich das auch selbst suchen“, so der Künstler. Je nachdem, wohin er Augen und Ohren richtet, soll der Zuschauer selbst beeinflussen können, was er wie intensiv wahrnimmt. Drei Termine sind geplant, zu denen die „Sound Bridges“ zu sehen und zu hören sein werden: Am 29. Mai gibt es eine öffentliche Generalprobe, die Uraufführung und eine zweite Vorstellung finden an beiden darauffolgenden Tagen statt, immer jeweils nach Einbruch der Dunkelheit.