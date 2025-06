Spatenstich: Am Unteren Kuhberg entstehen 71 neue Wohnungen

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) schafft am Unteren Kuhberg in Ulm günstigen Wohnraum. Jetzt war Spatenstich für die neun neuen Häuser in der Römerstraße 119 - 135. Dort entstehen in zwei Bauabschnitten 71 Wohnungen. „Viele Menschen werden hier ein neues und bezahlbares Zuhause in einem attraktiven Umfeld finden“, erklärte Vorstandsmitglied Paul Johannes Fietz. Umgesetzt wird das Projekt vom Bundesbau Baden-Württemberg mit seinem Team vom staatlichen Hochbauamt Ulm.

So sind die neuen Wohnungen am Unteren Kuhberg in Ulm ausgestattet

Gebaut werden Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern, alle mit Balkon oder Terrasse und effizienten Grundrissen ausgestattet, teilweise auch barrierefrei. Ihre Autos können die Mieterinnen und Mieter künftig in einer neuen Tiefgarage parken, sodass viel Platz für Grünflächen und neue Orte für Begegnungen und zum Spielen bleibt. Alle Wohnungen werden an das Fernwärmenetz der Stadt Ulm angeschlossen, die Flachdächer mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und die Stellplätze für E-Mobilität vorbereitet. Zusätzlich werden die Dach- und die Balkonbereiche begrünt.

Die ersten sichtbaren Arbeiten vor Ort begannen im April 2025 mit der Einzäunung des ersten Bauabschnitts und dem Rückbau von vier Bestandsgebäuden durch die Firma Max Wild GmbH aus Berkheim. Diese Arbeiten wurden laut Pressemitteilung in Rekordzeit durchgeführt, sodass das erste Baufeld bereits Mitte Mai an das mit der Ausführung beauftragte Unternehmen Rommel SF-Bau aus Stuttgart übergeben werden konnte.

Bevor die neuen Gebäude in die Höhe wachsen, geht es direkt nach dem Spatenstich zuerst einmal in die Tiefe. Für den Bau der Tiefgarage wird eine Baugrube ausgehoben, die fast das komplette erste Baufeld umfasst. Direkt auf der Quartiersgarage entstehen im Anschluss die ersten fünf Gebäude der neuen Liegenschaft. Den Abschluss der Arbeiten am ersten Bauabschnitt bildet die Umsetzung der Außen- und Grünanlagen. Spätestens ab 2027 können die ersten Mieterinnen und Mieter in die neuen Wohnungen einziehen.

Ein Teil der Mieter sind Angehörige der Bundeswehr oder Beschäftigte von Zoll und Bundespolizei

Bei den Mietern handelt es sich zum einen um bisherige Bestandsmieter, die ein Vormietrecht erhalten haben. Zum anderen werden die Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes zuerst Bundesbediensteten wie zum Beispiel von der Bundeswehr, dem Zoll oder der Bundespolizei angeboten. Wohnungen, die nicht mittels der Wohnungsfürsorge vergeben werden, stehen im Anschluss zu den gleichen Konditionen auf dem freien Markt zur Verfügung.

Direkt im Anschluss an die Fertigstellung und den Bezug des ersten Bauabschnittes beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt mit vier Gebäuden. Dieser wird ohne Tiefgarage errichtet und soll bis Ende 2028 ein neues Zuhause für weitere Bewohnerinnen und Bewohner bieten.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums. Der Bundesbau Baden-Württemberg plant und realisiert vielfältige Bauprojekte im Auftrag des Bundes – in Baden-Württemberg, Berlin und im Ausland. Rund 780 Mitarbeitende engagieren sich in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Technik und Verwaltung – am Dienstsitz in Freiburg, in der Bauhütte Berlin sowie in den staatlichen Hochbauämtern in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Schwäbisch Hall, Stuttgart und Ulm. (AZ)