"Spaziergang" zum Haus von Bürgermeister Eisen: Landrat kündigt Konsequenzen an

Plus Dass Demonstranten am Haus des Illertisser Bürgermeisters vorbeiziehen, hat für Landrat Freudenberger "neue Qualität". Der Rechtsstaat werde so etwas nicht hinnehmen.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn die selbsternannten Spaziergänger vor das Haus eines Politikers ziehen, so ist damit eine "neue Qualität" erreicht, findet Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU), wobei der Begriff "Qualität" in diesem Fall nicht positiv gemeint ist. Er verurteilt das Vorgehen der Demonstranten, die am Sonntag am Haus des Illertisser Bürgermeisters Jürgen Eisen (CSU) ungehindert vorbeimarschiert waren. Freudenberger kündigt gegenüber unserer Redaktion an, dies werde künftig nicht mehr hingenommen.

