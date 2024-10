SPD will in Ulm frei laufende Katzen kastrieren

Mittels einer Kastrationspflicht für Freigängerkatzen will die Fraktion der SPD im Ulmer Gemeinderat dem Katzenelend entgegewirken.

Vor einem Jahr stellte die Fraktion den Antrag an den damaligen OB Gunter Czisch, dass zur Erfüllung des Staatsziels, dem ethischen Tierschutz nach Artikel 20 a Grundgesetz, die Einführung einer „Verordnung zum Schutz frei lebender Katzen“ nach dem Tierschutzgesetz Ulm eingeführt wird. Die Gründe seien in diesem Antrag klar dargelegt worden.

Katzen laufen viele in Ulm frei herum

In dem Antwortschreiben von Czisch wurde laut SPD damals festgestellt, dass keine zu identifizierenden Hotspots mit besonders starker Katzenpopulation bestehen. Diese Hotspots habe der Tierschutzverein nun identifiziert. Nach Informationen der Fraktion sei der Tierschutzverein in Ulm in diesem Sommer an seine Grenzen gelangt, personell und finanziell. Die Kapazitäten seien erschöpft. Eine Katzenschutzverordnung könnte, so wird im Antrag argumentiert, die Tierheime und die Katzenhilfe finanziell entlasten. Durch die Verordnung können auch Bußgelder für nicht kastrierte Katzen erhoben werden.

Insgesamt gibt es laut dem Antrag heute in Baden-Württemberg 55 Kommunen und Teilgemeinden, die sich dazu entschieden haben, zukünftig mittels einer Kastrationspflicht für Freigängerkatzen dem Katzenelend entgegenzuwirken. Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern, in welchen der Erlass einer Katzenschutzverordnung vom Land auf die Kommunen und Gemeinden übertragen wurde. Deshalb beantragt die Fraktion, dass eine kommunale Katzenschutzverordnung geprüft und erarbeitet werden soll. (AZ)