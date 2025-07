Marlies Blume begeistert im Garten der Seniorenoase

Die Seniorenoase der Keller-Murso-Stiftung verwandelte sich kürzlich in eine Open-Air-Bühne. Eingeladen war das Seniorenzentrum Illersenio und weitere Gäste und Senioren, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten. Kabarettistin Heike Sauer alias Marlies Blume aus Ulm begeisterte mit schwäbischem Witz, Lebensklugheit und viel Charme. Ihr Auftritt sorgte für Lacher, aber auch nachdenkliche Momente – ganz im Stil ihres kabarettistischen Programms mit Tiefgang. Nicht nur die Pointen saßen, auch die Verpflegung saß: Mit viel Liebe wurden Snacks und Getränke vorbereitet, die den Kabarettgenuss kulinarisch abrundeten. So wurde aus einem simplen Theaternachmittag im Garten ein echtes Sommerhighlight, das lange in Erinnerung bleiben wird – mit Lachen, Begegnung und viel Herz. Ganz im Sinne der Keller-Murso-Stiftung gehen alle Spenden der Veranstaltung an Aktivitäten für und mit Senioren – ein weiterer Grund zur Freude bei Gästen und Gastgebern gleichermaßen.

