Vater überrollt Baby mit Auto: Spendenaktion für Familie nach tödlichem Unfall

„Mit tiefem Schmerz im Herzen möchten wir unserer Freundin und ihrer Familie helfen, die ihre drei Wochen alte Tochter bei einem tragischen Unfall verloren haben.“ Mit diesen Zeilen beginnt eine erst wenige Stunden alte Online-Spendenaktion. Sie bezieht sich auf den furchtbaren Vorfall, der sich am Wochenende in Altheim bei Allmendingen im Alb-Donau-Kreis zugetragen hat. Ein Vater überrollte beim Rückwärtsfahren sein eigenes neugeborenes Kind. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Nach ersten Ermittlungen soll sich das Mädchen in einer Babyschale hinter dem Auto des Vaters befunden haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vater sei beim anschließenden Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz im Bereich einer Sportanlage wohl davon ausgegangen, dass sich das Neugeborene bereits im Auto befand. Dabei soll das Mädchen aus der Babyschale gefallen und vom Auto erfasst worden sein. Der Unfall passierte laut Polizei im Beisein der Familie. Um den genauen Hergang des Unfalls herauszufinden, hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet. Nähere Angaben zu den Personen wurden zu ihrem Schutz nicht gemacht.

Spendenaktion nach tödlichem Unfall in Altheim für die Familie

Seit Montag läuft im Internet auf der Plattform „Gofundme“ eine Spendenaktion für die Familie. „Ein so kurzes Leben, das doch schon so viel Liebe und Hoffnung in sich trug – und nun bleibt uns nur noch die Erinnerung an ihr zartes Lächeln, ihren Atem, ihr Sein. Der Schmerz ist unermesslich, der Verlust kaum in Worte zu fassen“, schreibt die Freundin, die angibt, aus Offenbach zu sein. „Inmitten der Trauer möchten wir die Familie gerne mit einem kleinen Beitrag unterstützen, da der kleine Engel noch nach Hause gebracht werden muss. Wir möchten der kleinen Lily einen würdevollen Abschied ermöglichen – eine Beerdigung, die ihr gerecht wird.“

Altheims Bürgermeister Andreas Schaupp unterstützt diese Spendenaktion. Er hat den Link dazu am Dienstag in der WhatsApp-Gruppe der Gemeinde „unverbindlich“ geteilt. „Letzten Samstag hat sich in unserer kleinen Gemeinde, unserer Altheimer Groß-Familie, ein sehr tragischer Unfall ereignet, bei dem ein neugeborenes Kind sein Leben verlor“, schreibt er dazu. „Der Schmerz und die Verzweiflung ist für die junge Familie unvorstellbar groß.“ In vielen Gesprächen habe er „große, herzzerreißende Anteilnahme verspürt“. Dafür danke er.

8000 Euro wren zunächst als Ziel der Spendenaktion mit dem Titel „Ein kleiner Engel ging für zu früh“ ausgegeben worden. Nach etwa 20 Stunden wurden bereits rund 110 Spenden mit einem Gesamtwert von derzeit knapp 4800 Euro abgegeben. Die höchste Spende belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 200 Euro. Mittlerweile wurde das Spendenziel auf 11.000 Euro angehoben. Stand Donnerstagmittag kamen knapp 200 Spenden und eine Summe von rund 9400 Euro zusammen. Eine Person überwies inzwischen auf einen Schlag 1000 Euro.