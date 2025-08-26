Hauptbahnhof Ulm wird für knapp vier Wochen gesperrt: Was Reisende und Pendler jetzt wissen müssen

Die Nachricht kam unerwartet und sorgte für Aufregung: Anfang 2026 wird der Hauptbahnhof Ulm komplett dichtgemacht – und das für knapp vier Wochen. Betroffen sind 40.000 Menschen, die in Ulm täglich ein- und aussteigen. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Sperrung zusammengefasst.

Wann genau wird der Hauptbahnhof Ulm gesperrt?

Vom 13. Januar bis zum 6. Februar 2026 wird der Ulmer Hauptbahnhof komplett gesperrt. Das heißt: In diesem Zeitraum halten hier keine Züge, es kommt daher zu einigen Ausfällen.

Was bedeutet die Sperrung des Ulmer Bahnhofs für die Reisenden?

Betroffen von den Plänen der Bahn sind tausende Pendler, Schüler und Reisende täglich, die zwischen dem 13. Januar und 6. Februar weder ein- noch aussteigen können. Die Ausführungen der Deutschen Bahn (DB) legen nahe, dass in dem Zeitraum auch keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof vorbeifahren können, die Strecke also auch von Fernzügen (ICEs) umfahren werden muss. Hier hält sich die Deutsche Bahn aber noch bedeckt und verweist auf „noch laufende Abstimmungen“.

Was ist bisher zum Thema Umleitungen und Schienenersatzverkehr (SEV) bekannt?

Die DB hält sich bisher bedeckt, was den Ersatzverkehr in Ulm anbelangt. „Wir werden voraussichtlich im Oktober bei einem gemeinsamen Pressetermin mit der Stadt Ulm die Öffentlichkeit informieren“, erklärt ein Bahnsprecher. Klar ist, dass neben dem Fern- auch der Nahverkehr mit der Brenzbahn, Südbahn, Illertalbahn und Donautalbahn betroffen ist. Wahrscheinlich ist, dass Busse zum Einsatz kommen werden.

Die Ulmer Stadtverwaltung setzt sich dafür ein, dass zumindest die im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm bestehenden Haltepunkte für die Züge genutzt werden, um für eine Entlastung zu sorgen, während der Hauptbahnhof gesperrt ist. Im Fokus stehen dabei der Haltepunkt Ulm-Ost als potenzieller Endpunkt für die Brenzbahn und der Haltepunkt Ulm-Söflingen als möglicher Endpunkt für die Donaubahn. Zudem wird der Bahnhof Neu-Ulm aktuell von der DB als Endpunkt für die Bayerische Donaubahn und die Illertalbahn geprüft. Eine endgültige Festlegung steht derzeit allerdings noch aus.

Sobald neue Informationen zum Ersatzverkehr bekannt werden, finden Sie diese hier.

Was ist der Hintergrund der Sperrung in Ulm?

Die Technik des Relais-Stellwerks aus dem Jahr 1967 am Ulmer Hauptbahnhof ist in die Jahre gekommen. Es wird durch ein elektronisches Stellwerk (ESTW) ersetzt. Aktuell stellen die Fahrdienstleiter in Ulm Weichen und Signale noch per Knopfdruck auf einem Stellpult. Mit der Einführung des elektronischen Stellwerks werden sie zukünftig am Computerbildschirm arbeiten. Die Zuverlässigkeit soll dadurch steigen, es soll insgesamt zu weniger Störungen und Verspätungen kommen.

An Baustellen ist man in Ulm gewöhnt. 2016 etwa wurde nahe des Hauptbahnhofs ein Tunnel gebohrt. Die zugehörige Hochgeschwindigkeitsstrecke Ulm-Wendlingen wurde 2022 eröffnet. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Die vorbereitenden Arbeiten für die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks laufen bereits seit dem Jahr 2021, erklärt ein Bahnsprecher, die Planungen wurden sogar schon 2017 eingeleitet.

Mit der Einführung des elektronischen Stellwerks werden laut DB mehr als 1000 signaltechnische Einrichtungen und Signale am Ulmer Hauptbahnhof neu eingebaut beziehungsweise aufgestellt. Außerdem werden neue Weichen auf der Strecke installiert.