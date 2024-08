Achtung Autofahrer: B10 in Ulm ist ab Freitag komplett gesperrt

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze und die Fernwärme Ulm (FUG) werden von Freitag, 16. August, 12 Uhr, bis Montag, 19. August, 6 Uhr, im Dreischicht-Betrieb wichtige Versorgungsleitungen (Fernwärme-, Strom- und Glasfaserleitungen) im Bereich des Söflinger Kreisverkehrs verlegen. Dazu wird die Bundesstraße B10 zwischen Blaubeurer Ring und Ehinger Tor in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Tunnel von Söflinger Straße aus befahrbar

Der Tunnel kann laut Ulmer Stadtverwaltung nur von der Söflinger Straße aus in Richtung Süden befahren werden. Die Vollsperrung der Abfahrtsspur Richtung Söflingen wird anschließend voraussichtlich bis zum 26. August aufrechterhalten, um die neue Fernwärmeleitung an den Leitungsbestand in der Engelbergstraße anbinden zu können.

Nicht nur der motorisierte Verkehr ist betroffen. Auch für Fußgänger und Radfahrende gibt es Umleitungen, da die B10-Unterführung nördlich des Söflinger Kreisels gesperrt wird: für Fußgänger vom 16. bis 19. August, für Radfahrer vom 16. bis 25. August.

Schnelles Internet und gesicherte Daten

Die zu verlegenden Strom- und Glasfaserleitungen bilden laut Stadt eine„Zukunftstrasse“, welche den Ulmer Westen mit der Ulmer Innenstadt verbindet. Die Glasfaserleitung stellt die Versorgung mit schnellem Highspeed-Internet sicher. Kritische Infrastrukturbetriebe erhalten außerdem eine gesicherte Datenleitung. (AZ)