Marie Jung verpasst weiteren Doppelsieg

Haas gewinnt mit und ohne Hürden

Mit zwei Titeln in den Sprintdisziplinen war Johanna Haas ( SSV Ulm 1846) die erfolgreichste Athletin bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten im Sindelfinger Glaspalast. Mit einer Steigerung auf 7,73 Sekunden sicherte sich die 18-Jährige zunächst Gold über 60 Meter vor Clara Antritter (Eppingen) und Helen Baumgarten (Steinbach) mit jeweils 7,77. Am zweiten Tag kam Haas als Mitfavoritin über die 60 Meter Hürden im Vorlauf nur schwer in die Gänge. Umso flotter ging es im Finale aus den Blöcken, sodass sie mit neuer Bestzeit von 8,87 Sekunden Nina Schreiner (Büchenbronn) klar in Schach halten konnte.

Einem weiteren Doppelsieg für Marie Jung standen nur die Siebenkampf-Asse vom Bundesstützpunkt Stuttgart im Weg: Nach einer Top-Serie mit sechs Versuchen zwischen 5,80 und 5,97 Meter blieb Jung im Weitsprung der dritte Platz hinter Tabea Eitel (Filder) mit 6,08 und Sandrina Sprengel (Steinlach-Zollern) mit 5,98. Zuvor hatte sich Jung mit 1,74 Meter im Hochsprung souverän den Titel geholt und war nur knapp an der neuen Bestmarke von 1,78 gescheitert.

Titel Nummer vier für Ulm ging an Hochspringer Max Baur, der bis 1,89 Meter ohne Fehlversuch blieb. Ein möglicher weiterer Sieg durch Hürdensprinter Bruno Betz blieb den Ulmern verwehrt. Nach Bestzeit von 8,00 Sekunden im Vorlauf musste er verletzungsbedingt auf das Finale verzichten. Die über 60 Meter Hürden ebenfalls als Medaillenkandidaten gehandelten Roman Jocher (U20) und Artur Rodrigues (U18) kamen beide im Vorlauf ins Straucheln und verpassten die Finalläufe. Drei Mal Silber ging auf das Konto der weiblichen U18: Melike Simsek lief in ihrem ersten 400 Meter-Rennen forsch an und musste sich in 59,41 Sekunden nur dem Supertalent Jolanda Kallabis (Freiburg) geschlagen geben. Franziska Wloka sicherte sich mit 1,60 Meter im Hochsprung höhengleich den zweiten Rang, den Schlusspunkt setzte Leni Schmid, die sich im Kugelstoßen mit neuer Bestleistung von 12,97 Meter Silber holte. (chu)