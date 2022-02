Von Stephan Schöttl

Ulm Sein kleiner weißer Notizzettel wird allmählich zum Kult. Woche für Woche kramt ihn Thomas Wörle beim Mediengespräch aus der Jackentasche, handschriftlich hat er darauf die Namen derjenigen Spieler notiert, die bei der nächsten Partie fehlen werden. Und die Liste ist auch vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr) beim FC Rot-Weiß Koblenz noch nicht arg viel kürzer geworden als sie es kurz vor der Winterpause Mitte Dezember war. Beim SSV Ulm 1846 Fußball fallen mit Tobias Rühle, Lennart Stoll, Ardian Morina, Marcel Schmidts, Niclas Heimann, Lukas Kiefer sowie den beiden Neuzugängen Aiden Mesias und Hendrik Hansen gleich acht Akteure aus.

Der Aufbruchstimmung im Team tut dies aber keinen Abbruch. Wörle sprach am Tag vor der Abfahrt nach Koblenz gut gelaunt von einer vielversprechenden Vorbereitung, äußerte sich zu spielerischen und taktischen Qualitäten des Gegners. Man sei nicht erst nach dem 1:0-Sieg der Rheinländer vor einer Woche gegen die ambitionierten Kickers Offenbach gewarnt. „Koblenz spielt mit einfachen, aber guten Mitteln, verteidigt äußerst diszipliniert“, meinte er. Das bekamen die Ulmer bereits im Hinspiel Mitte Dezember zu spüren, das nur knapp durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen worden war.

Die Partie im Stadion Oberwerth ist für die Spatzen das erste von 14 verbleibenden Spielen im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Konkurrenz an der Spitze ist groß – und hat vor allem ordentlich aufgerüstet. Beim SSV Ulm 1846 Fußball beunruhigt das niemanden. Eine klare Zieldefinition gibt es allerdings auch nicht. Sport-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Die Jungs sind heiß, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Deswegen freuen wir uns und hoffen, dass wir am Ende eine erfolgreiche Saison hinbekommen.“ Aber was genau bedeutet erfolgreich? An einem fixen Tabellenplatz will Thiele das nicht festmachen. Den Druck, aus wirtschaftlichen Gründen bereits im Sommer aufsteigen zu müssen, habe man im Gegensatz zu manch anderem Spitzenteam nicht. Der Sportchef gibt sich entspannt und sagt: „Wenn wir alles dafür gegeben haben, erfolgreich zu sein, wenn wir uns keinerlei Vorwürfe machen können, auch wenn es am letzten Spieltag doch – aus welchen Gründen auch immer – nicht ganz gereicht hat, ist es für mich trotzdem eine erfolgreiche Runde. Schließlich hatte uns zu Saisonbeginn kaum jemand auf der Rechnung.“ Es gehe dem Verein vielmehr um die langfristige Entwicklung. Und da sei man auf einem guten Weg – auf und neben dem Platz.

Cheftrainer Wörle erwartet an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag, kalkuliert auch unerwartete Punktverluste der Favoriten ein. Inklusive seiner Mannschaft. „Es wird vor allem darauf ankommen, ruhig zu bleiben und von Spiel zu Spiel zu denken. Alles andere raubt bloß Konzentration“, sagt er. Natürlich hofft er auch darauf, dass das Spatzen-Lazarett allmählich kleiner wird. An dieser Stelle des Gesprächs kommt erneut sein kleiner weißer Notizzettel ins Spiel. Torhüter Niclas Heimann, berichtet Wörle, ist nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder im Mannschaftstraining, wird weiterhin behutsam aufgebaut. Lennart Stoll befindet sich nach einem Schienbeinbruch noch in der Reha, könnte in ein bis zwei Monaten zurückkehren. Ähnlich lange wird es wohl auch noch dauern, bis Neuzugang Hendrik Hansen sein Debüt im Ulmer Trikot feiern kann. Er ist noch im Aufbautraining. Bei Marcel Schmidts kam ein weiterer operativer Eingriff dazwischen. Mit Ardian Morina und Tobias Rühle rechnet Wörle in dieser Saison gar nicht mehr. Allerdings schränkt der Coach ein: „Alles ohne Gewähr. Ich bin halt kein Mediziner.“