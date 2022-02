2G und 2G plus: Diese Regeln gelten im Amateurfußball

In etwas mehr als zwei Wochen stehen im Amateurfußball die ersten Spiele nach der Winterpause auf dem Programm. Dann gelten für Spieler, Trainer und Zuschauer diese Regeln:

Der württembergische und der bayerische Fußballverband haben auf die in beiden Bundesländern geltenden Corona-Regeln hingewiesen. Für Spieler und Trainer gilt demnach auf allen Plätzen 2G, für Zuschauer in Württemberg ebenfalls. Besucherinnen und Besucher in Bayern müssen geimpft, genesen und zusätzlich getestet oder geboostert sein – auch im Landkreis Neu-Ulm gilt für sie also 2G plus.

Der Württembergische Verband (WFV) geht davon aus, dass aufgrund der hohen Infektionszahlen nach der Winterpause vermehrt Spiele ausfallen werden. Beantragt werden kann eine Absetzung in der Regel, wenn ein Verein über weniger als 16 einsatzfähige Spielerinnen und Spieler verfügt. Dafür müssen die entsprechenden Nachweise etwa über Impfstatus und Testergebnisse vorgelegt werden, die Spielerinnen und Spieler müssen einwilligen. Wenn sie dazu nicht bereit sind, dann kann auch keine Absetzung beantragt werden.