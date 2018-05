22.05.2018

Abstiegskampf tobt auf der Alb Lokalsport

Beuren dürfte nach dem Dreier gegen Langenau aus dem Schneider sein

Seit dem Pfingstwochenende ist das Tabellenbild der Fußball-Bezirksliga begradigt. Alle Vereine haben jetzt 27 Spiele ausgetragen. An der Tabellenspitze blieb alles beim Alten: Zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm liegen nach wie vor drei Zähler. Im Keller werden wohl der SV Asselfingen und der FC Neenstetten den einzigen Direktabsteiger unter sich ausmachen. Daran änderte auch der gestrige 7:1-Kantersieg der Neenstettener in Burlafingen nichts. Burlafingen liegt bei drei verbleibenden Spielen fünf Punkte vor Asselfingen und sieben vor Neenstetten. Dieser Rückstand ist von den beiden Alb-Vereinen nur noch rechnerisch aufzuholen. Insgesamt spricht es aber sicher nicht für das Niveau im lokalen Oberhaus, dass nach dem 27. Spieltag noch immer sieben Mannschaften weniger als 30 Punkte erreicht haben. Fast die halbe Liga profitiert von der diesjährigen Abstiegsregelung „ultraleicht“.

SV Beuren – TSV Langenau 3:1 (0:1). Der SV Beuren ist mit diesem Sieg so gut wie alle Sorgen los. Oliver Schlotter schoss Langenau zunächst in Front (19.). Spätestens nach der Pause war Beuren aber das bessere Team und kam durch Simon Glogger (79.), Adnan Agirbas (86.) und Johannes Maurer (93.) zum verdienten Sieg. Maurer war zudem in der 52. Minute mit einem Elfer an Langenaus Keeper Julian Rasch gescheitert.

FC Neenstetten – SSV Ulm 1846 Fußball II 0:4 (0:1). Der Ulmer Keeper Maximilian Böck sah schon in der ersten Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Neenstetten war aber nicht in der Lage, die lange Überzahl zu nutzen. Ulm war vor dem Tor eiskalt und kam durch Alex Cvijanovic (18.), Jasmin Busatic (58.), Max Vöhringer (80.) und Patrick Hanisch (88.) zum klaren Sieg.

TSV Neu-Ulm – FC Burlafingen 4:0 (1:0). Gegen die extrem destruktiven Burlafinger war es für den TSV ein Geduldsspiel. Mehmet Ali Fidan schoss den Klassenprimus auf dem Nebenplatz am Muthenhölzle erst in der 41. Minute in Front. Nach der Pause sorgten ein Eigentor von Christoph Blaschke (55.), Michael Merk (86.) und Christian Bohnacker (90.) für klare Verhältnisse. Burlafingen schoss im ganzen Spiel nicht einmal auf das Neu-Ulmer Tor.

SC Türkgücü Ulm – SV Jungingen 1:2 (1:0). Es war wie so oft. Für Türkgücü traf trotz zahlreicher Chancen nur Carlos Geric (40.). Das rächte sich nach dem Wechsel. Jungingen war mit den Toren von Niklas Ebner (65.) und Marco Wind (80.) deutlich effektiver.

FC Blaubeuren – SV Lonsee 4:1 (3:1). Ein Eigentor von Reinhold Hildermann (2.) und Branislav Vasiljevic (25.) brachten den FCB auf die Siegerstraße. Mohammed Nakkar konnte zwar verkürzen (41.), doch Tomasz Strzelec stellte mit seinem verwandelten Elfer noch vor der Pause den alten Abstand her (45.). Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie wirklich nur noch in eine Richtung. Rafael Czerwinski gelang der Schlusspunkt aber erst spät (89.).

SV Asselfingen – Türkspor Neu-Ulm 1:4 (0:1). Asselfingen schlug sich beachtlich und scheiterte vor allem an zwei kapitalen Torwartfehlern. Özhan Aksoy (9.) und Kevin Ruiz (59.) profitierten. Mesut Ay (83.) und Tolga Ciftci (88.) bauten in der Schlussphase aus, als Asselfingen alles auf eine Karte setzte. Gabriel Friedrich gelang zumindest noch der Ehrentreffer für seine Mannschaft (90.).

SC Staig – TSV Erbach 2:0 (1:0). Vor der Pause dominierte Staig klar, führte durch den Treffer von Jens Geiselmann (38.) aber zu knapp. Nach der Pause kam Erbach auf und konnte die Partie lange offen halten. Manuel Kohn besorgte erst in der Schlussminute die Entscheidung.

SSG Ulm – SV Tiefenbach 3:0 (1:0). Vor der Pause war die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Die SSG ging dennoch durch einen strittigen und von Simon Müller verwandelten Elfer in Front (30.). Nach der Pause hatten die Gastgeber dann klare Vorteile und legten wieder durch Müller nach (49., 59.). Bei Tiefenbach sahen Dominik Strobel (89.) und Julian Eisele (90.) die Ampelkarte. (mis)

Themen Folgen