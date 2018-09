17:00 Uhr

Alina Rehs einsames Rennen Lokalsport

Die Deutsche Meisterschaft über zehn Kilometer am Sonntag in Bremen wurde für Alina Reh (SSV Ulm 1846) zu einem einsamen Rennen.

Vom ersten Meter an setzte sie sich an die Spitze, lief schnell einen großen Vorsprung heraus und im Endeffekt souverän zum Sieg. Mit 32:22 Minuten lag die EM-Vierte über 10000 Meter am Ende mehr als anderthalb Minuten vor der Konkurrenz. Es folgten Deborah Schöneborn (LG Nord Berlin) mit 33:55 Minuten und deren Teamkollegin Luisa Boschan in 34:58 Minuten.

„Ich war vom ersten Meter an alleine. Da ist es immer schwierig, sich zu pushen. Die Wetterbedingungen waren gut, daher hat das Laufen Spaß gemacht. Es war etwas windig, aber hier im Norden nennt man das wohl windstill“, meinte die 21-Jährige im Ziel. Schon bei Renn-Halbzeit hatte die Laichingerin deutlich in Führung gelegen: 16:03 Minuten benötigte sie für die ersten fünf Kilometer und lag bereits 58 Sekunden vor Deborah Schöneborn.

Ihre gute Form will Alina Reh in den kommenden Wochen noch einmal unter Beweis stellen. Eine Möglichkeit dazu sind die „Great 10K“ am 14. Oktober in Berlin.



Themen Folgen