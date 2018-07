vor 40 Min.

Allmählich verzweifeln die Gegner Lokalsport

SSG Ulm dominiert weiter das Turnier. Diesmal verliert Burlafingen im Elfmeterschießen

Zum fünften Mal in Folge stand die SSG Ulm am Samstag im Finale des Fußballturniers um den Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal und zum dritten Mal hintereinander stemmten die Kicker aus dem Ulmer Westen in Unterweiler den Pott in die Höhe. In einem reinen Bezirksligaduell musste sich der FC Burlafingen mit 3:4 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Die Zuschauer sahen zuvor eine zerfahrene und umkämpfte Partie mit einigen kleinen Nickligkeiten. Burlafingen hatte vor der Pause zweimal Glück, dass der Unparteiische nicht auf den Punkt zeigte. Ulm erspielte sich zwar leichte Vorteile, wirkliche Gefahr ging allerdings von beiden Angriffsreihen nicht aus. Nach der Pause hatte die SSG zunächst zwei Großchancen (59., 60.) ehe auch der FC Burlafingen zu einer Möglichkeit durch Marcin Czerwinski kam (74.). In der Schlussphase des Spiels wurde es dann richtig interessant. Erst brannte es lichterloh im FCB-Strafraum (81., 83.), dann produzierten die Ulmer ein Foul an ihrem rechten Strafraumeck. Tim Leibing schoss Burlafingen mit einem sehenswerten Freistoß 1:0 in Führung (86.). Kurz darauf konnten Jonas Löbert und Marcin Czerwinski die Großchance zur endgültigen Entscheidung nicht nutzen. Ein Kopfball von Johannes Streiter machte dafür wenig später die Burlafinger Hoffnungen auf den Stadtpokalsieg zunichte (90.+1). Im anschließenden Elfmeterschießen hatte die SSG Ulm die besseren Nerven, siegte unter dem Strich verdient und freute sich neben dem Pokal noch über 300 Euro für die Mannschaftskasse.

Die 50. Jubiläumsausgabe des Stadtpokals findet im kommenden Jahr übrigens beim SV Eggingen statt. (jürs)

