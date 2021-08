Neue Pokalserie: Für die Spartans Neu-Ulm geht es um den "Bavarian Bowl"

Plus Für die American Footballer des TSV Neu-Ulm ist die Corona-Zwangspause vorbei. Was hinter der abgespeckten Spielform des "Bavarian Bowl" steckt.

Das letzte Pflichtspiel ist lange her. Die Corona-Pandemie hatte den Breitensport lahmgelegt. Von einem Tag auf den anderen. Auch die American Footballer im TSV Neu-Ulm durften nicht mehr. Kein Training, kein Spielbetrieb. Umso größer ist nun die Vorfreude auf den kommenden Sonntag. Denn mit dem „Bavarian Bowl“, einer Pokalserie mit Teams aus Bayern- und Landesliga, kehren die Spartans nach der Zwangspause auf den Platz zurück.