28.04.2021

Ardian Morina trainiert beim SSV Ulm 1846 wieder

Plus Comeback ein halbes Jahr nach dem Kreuzbandriss – und die zwei Ulmer Spieler, die positiv auf Corona getestet worden waren, sind wieder fit

Von Pit Meier

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem Tabellenvorletzten und so gut wie sicheren Absteiger Bayern Alzenau wäre normalerweise eine höchst unspektakuläre Angelegenheit. Man würde von einer Pflichtübung sprechen für die Spatzen und von einem Pflichtsieg. Aber es ist eben nichts normal in der Corona-Pandemie, auch nicht in der Regionalliga Südwest und schon gar nicht für die Ulmer, die aus der Quarantäne kommen und zuletzt vor knapp drei Wochen gespielt haben. Ihr Trainer Holger Bachthaler stellt nüchtern fest: „Es ist nicht davon auszugehen, dass wir bei 100 Prozent sind.“

