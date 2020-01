vor 46 Min.

Ardian Morina verlängert beim SSV Ulm 1846 Fußball

Der bislang treffsicherste Ulmer Spatz der Saison, Ardian Morina, unterschrieb einen neuen Vertrag, der bis Ende Juni 2022 gilt.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat den Vertrag mit seinem momentan treffsichersten Stürmer verlängert: Ardian Morina unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis zum 30. Juni 2022 gilt. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer dieses Jahres ausgelaufen.

Mit acht Toren in 16 Ligaspielen führt der 26-Jährige momentan die Liste der Spatzen-Torjäger an, allerdings ist ihm Burak Coban (sieben Treffer) dicht auf den Fersen. Morina spielt seit 2017 für die Spatzen und feierte in den vergangenen Jahren viele Erfolge. Zwei mal gewann er mit den Ulmern den WFV-Pokal und schlug im DFB-Pokal 2018 Eintracht Frankfurt. Außerdem trug sich Morina mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf als schnellster Torschütze des DFB-Pokals in die Geschichtsbücher ein. In einer Pressemitteilung zeigte sich der sportliche Leiter Stephan Baierl zufrieden mit der Vertragsverlängerung: „Ardi ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, dem wir auch zukünftig zutrauen, mit uns die nächsten Schritte zu gehen und sich persönlich weiterzuentwickeln.“ (az)

