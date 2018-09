Arthur Abele steht jetzt im Goldenen Buch der Stadt Ulm

18:00 Uhr

Dem Zehnkämpfer und Goldmedaillen-Gewinner Arthur Abele wird im Ulmer Rathaus eine besondere Ehre zuteil. Von Oberbürgermeister Gunther Czisch bekommt er ein besonderes Geschenk.

Mit seiner Gold-Medaille bei der Europameisterschaft in Berlin hat der Ulmer Zehnkämpfer Arthur Abele im August die Massen begeistert. In ganz Deutschland und sogar noch ein bisschen mehr in Ulm, wo er für den SSV startet. Die Stadt ist so stolz auf ihren „König Arthur“, dass sich der 32-Jährige am Donnerstagabend im Ulmer Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Sichtlich stolz saß der Sportsoldat also da, mit der Goldmedaille aus Berlin um seinen Hals über der Uniform und unterzeichnete den Eintrag im Buch. Seine Teamkollegen Stefanie Dauber, Alina Reh und Mathias Brugger, die auch in Berlin an seiner Seite standen, applaudierten währenddessen.

Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch sagte ihm: „Ulm bezeichnet sich selbst als Sportstadt. Dafür benötigt es aber Vorbilder, benötigt es Athleten, auf die man schaut. Sich mit Wille und Disziplin einem Ziel zu verschreiben, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen – dafür stehen Sie mit Ihrer Persönlichkeit.“ Der hat Abele seine Goldmedaille mit zu verdanken.

Arthur Abele unterschreibt im Goldenen Buch der Stadt Ulm

Immer wieder wurde er von schweren Verletzungen aus der Bahn geworfen. Doch: „Endlich hat mal alles funktioniert“, sagte er über den Wettkampf in Berlin. Ausruhen will er sich darauf nicht. „Ich habe immer noch Ziele: Bis zu den Olympischen Spielen in Tokio in zwei Jahren werde ich auf jeden Fall weitermachen. Eine Olympische Medaille – das ist mein Traum.“ Von Czisch bekam er einen symbolischen Stabhochsprung-Stab überreicht. „Wir Ulmer wollen ja generell hoch hinaus“, sagte der OB.

Von den anderen Ulmer EM-Athleten, die im Rathaus mit dabei waren, ist Abele der erfolgreichste. Sein Teamkollege Mathias Brugger musste den Zehnkampf abbrechen. Er hatte mit drei Fehlversuchen im Weitsprung schon früh seine Medaillenchance vergeben. Die Stabhochspringerin Stefanie Dauber hatte sich überraschend für die Europameisterschaft in der deutschen Hauptstadt qualifiziert, schied jedoch schon im Vorkampf aus.

Neben Abele lag der Fokus aus lokaler Sicht aber vor allem auf die Langläuferin Alina Reh. Auch sie musste sich nach einer Verletzung im Frühsommer erst wieder an ihre Wettkampfform herantasten. Am Ende wurde sie Vierte über 10000 Meter. Damit war die Laichingerin aber rundum zufrieden. (gioe)

