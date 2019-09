vor 20 Min.

Auch der Trainer spielt

Erfolgreiche Vöhringer Generalprobe

Nach zuvor eher wechselhaften Leistungen verlief der letzte Test vor dem Saisonstart am kommenden Samstag für die Vöhringer Landesliga-Handballer positiv. Im heimischen Sportpark gewannen sie gegen den bayerischen Landesligisten TV Gundelfingen mit 27:25 (14:15). Wegen des kleinen Kaders zog sich André Möller selbst das rot-weiße Trikot über, sein Trainerkollege Johannes Stegmann übernahm die Aufgaben an der Linie. Mit dem ersten Durchgang waren Möller und Stegmann nicht zufrieden und monierten zu viele Fehler. In Halbzeit zwei wurden nach konzentrierten Abwehraktionen die Gegenstöße erfolgreich abgeschlossen, was den knappen Erfolg ermöglichte.

Weniger erfolgreich verlief zuvor ein weiterer Test gegen den ambitionierten Bayernligisten TSV Haunstetten, in dem es für den SCV eine deutliche 24:34-Niederlage setzte. Dabei deckten die Gäste schonungslos die Abwehrschwächen der Vöhringer auf. Vorne ließ der Landesligist zudem 21 Wurfchancen ungenutzt. (rfu)

