25.07.2018

Auch diese Niederlage gibt zu denken Lokalsport

Der FV Illertissen spielt wieder ordentlich und verliert trotzdem zum zweiten Mal auswärts

Zweites Auswärtsspiel in der bayerischen Fußball-Regionalliga, zweite Niederlage. Der FV Illertissen zeigte wie schon in Schweinfurt eine akzeptable Leistung, aber er musste sich vor knapp 900 Zuschauern bei Wacker Burghausen mit 0:2 geschlagen geben.

Der FV Illertissen erwischte zwar den besseren Start und diktierte in den Anfangsminuten das Geschehen. Aber Burghausen arbeitete sich in dieses Spiel hinein und ging mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung: Der FVI vertändelte das Spielgerät, Marius Dunke setzte sich im Strafraum auf der rechten Seite durch und passte in die Mitte, Muhamed Subasic nahm den Ball direkt und versenkte ihn im Eck (17.). Doch die Gäste waren keineswegs geschockt und probierten es zunächst zwei Mal aus der Distanz. Nach dem Schuss von Burak Coban von der Strafraumgrenze strich das Leder über den rechten Winkel (20.), Volkan Celiktas zog dann sogar aus 30 Metern ab, aber der Burghausener Schlussmann Franco Flückiger war rechtzeitig unten und klärte mit den Fäusten (27.). Drei Minuten später wieder höchste Gefahr auf der Gegenseite: Der frei stehende Duhnke lupfte den Ball über FVI-Keeper Janik Schilder, Celiktas war jedoch rechtzeitig zur Stelle und drosch die Kugel von der Linie. Aber Burghausen stellte noch vor der Halbzeit auf 2:0. Julien Richter traf zwar aus 20 Metern nur den Pfosten, aber Felix Bachschmid reagierte am schnellsten und drückte den abprallenden Ball aus sechs Metern über die Linie. Aus zweieinhalb Chancen hatten die Niederbayern damit zwei Tore gegen die bis dahin eigentlich bessere und nach vorne aktivere Mannschaft des FV Illertissen gemacht.

Was bei den Gästen gefehlt hatte, das waren die wirklich guten Chancen in größerer Zahl. Die bis dahin beste hatte fünf Minuten nach Wiederbeginn Burak Coban, der im Strafraum zum Abschluss kam. Doch Torhüter Flückiger lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke. Unmittelbar zuvor war sein Kollege Schilder auf der Gegenseite ein zweites Mal von Duhnke überlupft worden. Diesmal sprintete der FVI-Schlussmann selbst zurück und erwischte die Kugel vor der Torlinie. Aber ansonsten machte Burghausen nach vorne nicht mehr viel, der FV Illertissen dominierte die Partie jetzt eindeutig und schnürte den Gastgeber über weite Phasen in dessen Hälfte ein.

Die strittigste Szene des Spiels folgte gut 20 Minuten vor dem Ende: Felix Schröter hatte Flückiger im Strafraum schon ausgespielt, als er zu Fall kam. Der FVI reklamierte einen Foulelfer, Schiedsrichter Michael Bacher hatte die Szene aber ganz anders gesehen und zeigte dem jungen Stürmer die gelbe Karte wegen einer angeblichen Schwalbe. Kurz vor Schluss erwischte dann erneut Schröter am Fünfmeterraum und im Fallen den Ball nicht optimal und damit waren dann der dritte Sieg von Burghausen im dritten Spiel und die zweite Niederlage des FVI endgültig besiegelt. (hs)

FV Illertissen: Schilder – Buchmann, Krug, Celiktas, Ph. Strobel (77. Bolkart) – Scioscia (56. Zeller), Nebel, Hahn, Coban – Schröter, Rausch (56. M. Strobel).

Themen Folgen