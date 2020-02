vor 60 Min.

Auf der Jagd nach neuen Bestzeiten

In Neubrandenburg holte Svenja Pfetsch Silber. In Leipzig sind die Konkurrentinnen älter und vermutlich schneller.

Svenja Pfetsch läuft erstmals bei den Aktiven. Auch Ulm hat ein paar heiße Eisen im Feuer

Eine Woche nach den Jugend-Titelkämpfen in Neubrandenburg startet die Sprinterin Svenja Pfetsch von SC Vöhringen am Wochenende in Leipzig zum ersten Mal bei einer deutschen Hallenmeisterschaft der Aktiven. Dort geht es für sie in erster Linie darum, ihre persönlichen Bestleistungen anzugreifen.

Am Samstagnachmittag stehen die 60-Meter-Sprints mit 44 gemeldeten Frauen auf dem Plan. Mit ihrer Bestleistung von 7,50 Sekunden steht Svenja Pfetsch auf Platz 18 der Meldeliste. „Sollte sie einen guten Start erwischen und hinten raus nicht verkrampfen, dann kann sie ihre Bestzeit unterbieten“, sagt ihr Trainer Eugen Buchmüller. Um in das Halbfinale der besten 16 Athletinnen zu kommen, wird vermutlich eine Zeit unter 7,50 Sekunden nötig sein.

Am Sonntag steht der 200-Meter- Lauf auf dem Programm, dafür haben 21 Sprinterinnen gemeldet. Auch hier wird Svenja Pfetsch versuchen, ihre Bestzeit von 24,03 Sekunden zu unterbieten. In der Meldeliste steht sie auf Position vier und hat somit eine reelle Chance aufs Finale.

Gestartet werden die Vorläufe über 60 Meter am Samstag um 15.30 Uhr. Über 200 Meter geht es am Sonntag mit den Vorläufen um 13.30 Uhr los.

Der SSV Ulm 1846 hat in Leipzig auch ohne Alina Reh und die Mehrkämpfer ein paar heiße Eisen im Feuer. Stefanie Dauber wird im Kampf um den Titel im Stabhochsprung (Samstag 15.26 Uhr) mitmischen. Mit 4,46 Meter führt sie die deutsche Hallenbestenliste an. Favoritin ist aber die vielfache Deutschen Meisterin Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen). Durchaus überraschend ist die Meldeliste im Hochsprung der Männer (So. 15.30 Uhr). Hier führt der Ulmer „Hobbysportler“ Benno Freitag mit seinen 2,18 Metern vor dem Europameister von 2018, Mateusz Przybylko (Leverkusen), der bislang erst 2,16 Meter überquert hat. Schon wegen der größeren Konstanz dürfte aber der Münchner Tobias Potye Favorit sein, dem nach Meldeschluss ein Sprung über die 2,20 Meter gelang. Ins Weitsprungfeld (Sa. 16.55 Uhr) eingeladen wurde im letzten Moment Henry Behrens. Der 20-Jährige präsentiert sich in dieser Hallensaison recht stabil und hofft, die 7,30 Meter von den süddeutschen Meisterschaften überbieten zu können. Jahresbestleistung mit der Kugel will auch Silas Ristl stoßen, der sich zuletzt bei Weiten knapp über 18 Meter stabilisieren konnte und in Leipzig (Sa. 17 Uhr) auf jeden Fall ins Finale kommen kann. (chu, az)

Die ARD überträgt die Deutschen Hallenmeisterschaften im Livestream auf www.sportschau.de.

