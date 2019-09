vor 26 Min.

Aufheim/Holzschwang nimmt Revanche für Pokalaus

Derbysieg gegen Obenhausen. Burlafingens einziger Torschuss in Halbzeit zwei ist drin

Die Mannschaften der Fußball-Bezirksliga arbeiteten gestern mit einem kompletten Spieltag für eine längere Winterpause. Die bayerischen Vertreter schlugen sich achtbar: Burlafingen kam in Staig zu einem 3:2-Last-Minute-Sieg. Die SGM Aufheim/Holzschwang nahm mit dem 2:1 gegen den TSV Obenhausen für das Pokalaus gegen die Rothtaler Revanche. Tiefenbach siegte in Jungingen ungefährdet mit 3:1 und der SV Thalfingen ergatterte gegen den Titelaspiranten SSG Ulm ein 1:1.

SC Staig – FC Burlafingen 2:3 (1:2). Staig ging durch Jonas Ott schnell in Front (2.). Danach hatten aber die Gäste die besseren Chancen und drehten durch die Tore von Florian Peruzzi (13.) und Niklas Barabas (39.) die Partie bis zur Pause verdient. Nach dem Seitenwechsel drückte Staig, wurde aber nur selten gefährlich. Jens Geiselmann gelang erst in der 83. Minute der Ausgleich. Der eingewechselte Fabrizio Testa führte in der Nachspielzeit mit dem einzigen Burlafinger Torschuss nach dem Wechsel das Spielgeschehen ad absurdum (95.).

TSV Bermaringen – SC Türkgücü Ulm 2:3 (1:1). Bermaringen ging durch Patrick Simmank zwar in Front (19.), enttäuschte danach aber. Türkgücü profitierte immer wieder von der Fehlerquote der Älbler und siegte daher am Ende auch verdient. Ugur Kiral drehte die Partie (36., 62.), bevor Simmank noch einmal ausgleichen konnte (74.). Nur zwei Minuten später scheiterte Ruben Rieck mit einem Elfer an Gästekeeper Isaac Amoh und vergab so die mögliche Führung leichtfertig. Carlos Geric bestrafte das auf der Gegenseite mit dem 2:3 (86.).

SGM Aufheim/Holzschwang – TSV Obenhausen 2:1 (2:1). Der Aufsteiger nahm für die 2:3-Heimpleite im Pokal Revanche und hielt diesmal den TSV Obenhausen mit 2:1 nieder. Florian Mayerhofer (15.) schoss den Aufsteiger in Front. Moritz Spann gelang der Ausgleich (27.), bevor Nicolas Eigner die Partie noch vor dem Wechsel entschied (37.).

TSG Söflingen – Srbija Ulm 2:0 (0:0). Söflingen kam gegen die überlegenen Serben zu einem glücklichen Sieg. Die Gäste fanden zumeist im starken TSG-Keeper Pascal Bayer ihren Meister. Mounir Barray (55.) per Freistoß und Nahom Kidane (80.) entschieden das Aufsteigerduell. Srbijas Keeper Nemanja Tutus sah in der 84. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.

SV Jungingen – SV Tiefenbach 1:3 (1:2). Tiefenbach begann stark und ging durch Elias Wekemann (11.) und Simon Zweifel (15.) hochverdient mit 2:0 in Führung. Tim Bärtele gelang in der 25. Minute wie aus dem Nichts der Anschluss. Die Gäste blieben allerdings unbeeindruckt und hatten die Partie auch weiter zu jeder Zeit im Griff. Wekemann setzte in der 72. Minute noch einen drauf.

FC Blaubeuren – TSV Langenau 2:1 (1:0). Rafal Sledz (17.) und Dario Tomic (59.) besorgten für die technisch versierten Hausherren die Tore. Auch für den Langenauer Treffer zeichnete ein Blaubeurer veranwortlich. Bartlomiej Gebicz (65.) versenkte in der 65. Minute den Ball im eigenen Kasten.

SV Thalfingen – SSG Ulm 1:1 (0:1). Steffen Reichl schoss zwar den überlegenen Favoriten in Front (27.). Thalfingen versuchte aber , mit Kampf dagegen zu halten und wurde in der 87. Minute dafür elohnt. Marc Breithaupt erzielte den Ausgleich.

TSV Blaustein – SV Lonsee 3:2 (0:1). Der Landesliga-Absteiger hatte bei seinem knappen Sieg gegen das aktuelle Schlusslicht alle Hände voll zu tun. Lonsee ging durch Reinhold Hildermann (8.) und Michael Wörz (67.) zweimal in Front. Michael Passer (66.) und Marius Veith (70./FE., 72.) drehte die Partie aber dann am Ende noch verdient. (mis)

