vor 24 Min.

Aufsteiger Türkspor grüßt von der Tabellenspitze

Die Nachbarn TSV Neu-Ulm und TSV Buch leisten dabei Schützenhilfe

Alle drei Mannschaften aus der württembergischen Fußball-Landesliga haben am Sonntag gepunktet. Türkspor Neu-Ulm grüßt als Aufsteiger deswegen erstmals vom Platz an der Sonne und profitiert von der Schützenhilfe der Nachbarn. Der TSV Neu-Ulm konnte erstmals gegen Oberensingen wenigstens einen Teilerfolg feiern und der TSV Buch ebenfalls erstmals einen Sieg in Ebersbach bejubeln.

Gut erholt von der Derby-Niederlage in Buch präsentierte sich Türkspor Neu-Ulm dem eigenen Publikum. Mit einem klaren 4:1-Heimerfolg wurde Mitaufsteiger FC Frickenhausen nicht nur die erste Saisonniederlage beigebracht, das Team von Trainer Ünal Demirkiran übernahm durch diesen Sieg sogar die Tabellenführung. Tekin Altun war beim schnellen 1:0 der Gastgeber der Ausgangspunkt und Ilir Tupella, in Buch noch schmerzlich vermisst, der Torschütze (5.). Nur sieben Minuten später war Tupella erneut zur Stelle. Als Marc Hämmerle per Abstauber sogar noch auf 3:0 erhöht hatte (27.), drohte Frickenhausen ein Debakel. „Wir haben dann aber gemeint, es geht von allein,“ sagte Demirkiran nach dem Spiel. Prompt fing sich seine Mannschaft noch vor dem Seitenwechsel den Anschluss durch Ismail Oguz ein (35.). In Halbzeit zwei fand der neue Tabellenführer seine Konzentration wieder. Es dauerte allerdings lange, bis Miguel Malheiro zum 4:1-Endstand traf (85.).

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Sahin, Endres, Owusu, E. Aksoy (90. Evens) – Tastan, Karasoy (46. Malheiro), Hämmerle (34. Tokic), Altun (74. Apul) – Ö. Aksoy, Tupella.

Erstmals war es aus Sicht des TSV Buch nicht nur ein Betriebsausflug an die Fils. Die Mannschaft von Trainer Harry Haug nahm den Schwung aus dem Heimerfolg gegen Türkspor mit und gewann mit 3:1 beim SV Ebersbach. Fabian Zeh schoss seinen TSV früh in Führung (5.). Es dauerte jedoch nicht lange, bis Dominik Mader ausglich (9.). In Halbzeit zwei dauerte es lange, bis die Zuschauer wieder auf ihre Kosten kamen. In der 74. Minute leiteten Patrick Sailer und Markus Bolkart das zweite Tor des TSV Buch ein, Timo Leitner vollendete. Sailer war es auch am dritten Treffer beteiligt, den Manuel Schrapp in der Nachspielzeit erzielte.

TSV Buch: Maier – Negele, Seifert, Kurz, Salger, Zott – Zeh (62. Schnabel), Schrapp, Egle (68. Sailer), Leitner – Bolkart.

Es sah zunächst nicht danach aus, als könnte der TSV Neu-Ulm etwas Zählbares aus der Fremde mit an die Donau bringen. Bereits nach einer Viertelstunde schien in der Partie beim TSV Oberensingen nämlich die Messe gelesen zu sein. Beim 1:0 der Hausherren durch Fatih Özkahraman waren die Neu-Ulmer mit dem Kopf wohl noch in der Kabine (3.). Ohne Aufwand kam Oberensingen wenig später zum zweiten Treffer (15.). „Wir wussten, dass da trotzdem noch was drin ist“ - gab Neu-Ulm Trainer Lukas Kögel später zu Protokoll. Jedenfalls zeigten seine Mannschaftskollegen Charakter. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, als sich Alexandro Casullo den Ball erobern und Mehmet Ali Fidan bedienen konnte. Über den Umweg Innenpfosten traf der zum 2:1 (34.). Zuvor hatte Tim Schweizer bereits die Großchance zu diesem Anschlusstor, der Oberensinger Michele Latte bugsierte den Ball jedoch noch von der eigenen Torlinie (28.). Schweizer probierte es erneut und traf wuchtig zum 2:2 (37.). Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer einen harten Fight auf einem schlechten Untergrund mit nur noch wenigen Höhepunkten. (jürs)

TSV Neu-Ulm: Fritsche – Kurz, Schuhmacher, Rupp, Schweizer – Casullo (72. Schlotter), Patent (62. Ufschlag), Beer (81. Merk), Kidane – German (86. Celik), Fidan.

