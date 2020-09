vor 56 Min.

Aufsteiger in ungewohnter Rolle

SSG Ulm ist erstmals Favorit. Für Buch wird es Zeit für den ersten Sieg

Die höherklassigen Mannschaften des Bezirks Donau/Iller steht die nächste englische Woche bevor. In der Verbands- wie auch in der Landesliga müssen die Teams zunächst an diesem Wochenende und dann schon wieder am kommenden Mittwoch ran. Weil die SSG Ulm das Heimrecht für das Derby am Mittwoch mit dem TSV Buch getauscht hat, hat der Aufsteiger drei Mal in Folge Heimrecht. Am Sonntag (15 Uhr) steht zunächst die Hausaufgabe gegen den TSV Köngen auf dem Programm und das könnte auch eine Kopfsache werden für die Schützlinge von Trainer Bernd Pfisterer.

Auf dem Papier sind sie nämlich erstmals Favorit, die Vorzeichen sind klar: hier Ulm mit drei Siegen zum Auftakt, dort Köngen noch ohne Punktgewinn. Die Kicker vom Neckar waren in der vergangenen Spielzeit ohnehin nur durch den Abbruch der Saison dem Abstieg entgangen. Pfisterer will den anfänglichen Schwung so lange wie möglich mitnehmen und konzentriert weiterarbeiten: „Wir lassen wenig zu, das ist unsere Stärke.“ Köngen hat er sogar persönlich in Augenschein genommen.

Noch einmal das Heimrecht getauscht hat auch der TSV Neu-Ulm. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kögel spielt deshalb am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts gegen den TV Echterdingen. Sollte den Neu-Ulmern dort erneut ein Sieg gelingen, würden sie die Gastgeber in jedem Fall in der Tabelle überholen. Der TSV ist seit drei Spieltagen ungeschlagen und hat die beiden letzten Spiele in Echterdingen jeweils mit 3:2 gewonnen. Am kommenden Mittwoch geht es dann beim FV Sontheim weiter.

Schwer, aber nicht unlösbar: Der TSV Buch hat am Sonntag (15 Uhr) die höchste Hürde vor der Brust. Die Rothtal-Kicker müssen zum SV Ebersbach. Im vergangenen Herbst gelang Trainer Harry Haug und seinen Schützlingen an der Fils immerhin ein 3:1-Erfolg. Grundsätzlich wird es für sie allmählich Zeit für den ersten Sieg in dieser Saison. Nur zwei Unentschieden aus vier Spielen sind zwar noch nicht wirklich besorgniserregend, aber eben auch kein sanftes Polster. Das Derby am Mittwoch gegen die SSG Ulm und die Partie in Köngen sind dann die nächsten Aufgaben für den TSV Buch. (jürs)

