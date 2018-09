vor 36 Min.

Aufstieg und schon wieder große Ziele Lokalsport

Rückkehr in die dritte Liga, obwohl ein Spieler von Joachim Löw gebraucht wurde

Ulm Auf ihren Teamkollegen Wolfgang Bunz mussten die Spieler des Golfclubs Ulm aus einem wichtigen Grund verzichten: Der Physiotherapeut wurde bei den Spielen gegen Frankreich und Peru bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gebraucht. Aber es hat auch so gereicht: Die Golfer um Kapitän Jens Ebermann sicherten sich in der Altersklasse 50 auf dem Platz des Golfclubs Owingen-Überlingen am Bodensee den vierten von fünf möglichen Tagessiegen.

Auf dem sehr guten Platz mit seinen pfeilschnellen Grüns zeigte die Mannschaft des Golfklubs Ulm eine überragende Teamleistung. Alle Spieler kamen nach 87 bis 92 Schlägen ins Clubhaus, der Vorsprung auf die Konkurrenten betrug am Ende stolze 86 Schläge. Damit war der Wiederaufstieg in die dritte Liga perfekt und in der haben sich die Ulmer Golfer erneut große Ziele gesetzt. Es soll nach Möglichkeit postwendend noch eine Etage nach oben gehen.

Für Ulm spielten: Rainer Jeske, Jupp Höfer, Andreas Bortoli, Hubert Hörmann, Mario Caroli, Wilhelm Walker, Bernd Brüssing, Erich Manz, Gerd Marschner und Jens Ebermann. (az)

Themen Folgen