Aus Buch nach Illertissen

00:04 Uhr

Bolkart wechselt zum Regionalligisten

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen meldet einen weiteren Neuzugang. Der 27-jährige Markus Bolkart kehrt vom Landesligisten TSV Buch zum FV Illertissen zurück, wo er schon in der Saison 2011/12 in der Landesligamannschaft unter Trainer Holger Bachthaler gespielt hat. Über die Zwischenstation TSV Regglisweiler landete er vor fünf Jahren beim TSV Buch. Dort machte er in dieser Saison ganz besonders auf sich aufmerksam, denn er erzielte in 24 Spielen zwölf Tore.

Für FVI-Sportchef Karl Heinz Bachthaler ist Bolkart ein Wunschspieler. Den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft traut er ihm definitiv zu. Der FV Illertissen hatte sich schon vor einem Jahr vergeblich um Bolkart bemüht. Nach dem Sonthofener Armin Rausch, den beiden Memmingern Tim Buchmann und Burak Coban ist er jetzt Neuzugang Nummer vier beim FVI. (hs)

