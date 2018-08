Aus aller Welt

29.08.2018

Viele Fans pilgern in die Doppelstadt

Über 1000 Spieler aus mehr als 40 Nationen, 1500 gespielte Matches und 24 Goldmedaillen – die Zahlen der Tennis-Senioren-Weltmeisterschaft beeindrucken. Eigentlich finden deshalb die „Seniors“ des Internationalen Tennisverbandes ITF auch in Städten wie Miami statt. Dieses Jahr aber standen Ulm und Neu-Ulm auf dem Reiseplan der internationalen Spieler, von denen viele in ihren Hochzeiten zu der Elite des Welt-Tennis gehörten.

Für die veranstaltenden Vereine TSV Pfuhl, NTK Blau-Weiß, TK Ulm und der Tennisabteilung des SSV 1846 war die Organisation eine Mammutaufgabe. Doch es hat sich gelohnt. Die Spiele waren gut besucht und die Spieler, die aus allen Winkeln der Erde an die Donau gepilgert waren, voll des Lobes. Aus sportlicher Sicht lief es für die Deutschen vor allem in den Doppelwettbewerben gut. Bei den Frauen in der Altersklasse 55 gewann Katalin Böröcz aus Söflingen zusammen mit Helga Nauck Gold, in der W50 holte sich die deutsche Natalia Harina-Beckmann das begehrte Edelmetall mit der Belgierin Klaartje van Baale.

Besonders die Lokalmatadoren lockten die Zuschauer an. Mit dabei waren beispielsweise Florian Ebner, der sich auch um die Organisation kümmerte, der Ex-Ulmer Dusan Kulhaj oder Beatrix Mezger-Reboul, die in Frankreich lebt, aber für Neu-Ulm spielt. (az)

