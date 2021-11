Joggen im Winter: Mit diesen Tipps läuft es auch in der Kälte rund

Plus Joggen im Winter ist für den Körper eine echte Herausforderung. Der Neu-Ulmer Sportarzt Dr. Henrik Spies gibt Tipps für Hobbyläufer.

Draußen ist es kalt, feucht, schmuddelig, schon früh dunkel. Irgendwie ungemütlich. Doch Ärzte raten das ganze Jahr zur Bewegung an der frischen Luft. Weil sie Herz-Kreislauf-System, Lunge, Stoffwechsel, und Immunsystem stärkt. Joggen im Herbst und Winter ist im Vergleich zum warmen Sommer aber eine echte Herausforderung. Nicht nur, weil es schwerer ist, den inneren Schweinehund zu überwinden. Der Neu-Ulmer Sportmediziner Dr. Henrik Spies, unter anderem Mannschaftsarzt des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen, hat die passenden Tipps für diese Jahreszeit parat.