vor 39 Min.

Baldiges Wiedersehen der Finalisten Lokalsport

Die Spieler der SGM Ingstetten/Schießen jubelten nach dem 2:0-Sieg über den SSV Illerberg/Thal über den Turniersieg in Beuren.

Ingstetten/Schießen schlägt im Endspiel Illerberg/Thal. Die Revanche gibt es schon beim Saisonstart

Für die beiden Finalisten war das Endspiel des Pokalturniers in Beuren möglicherweise ein Fingerzeig: Der SSV Illerberg/Thal und die SGM Ingstetten/Schießen werden sich in zwei Wochen im Auftaktspiel der Fußball-Kreisliga A Iller wieder gegenüberstehen. Im Moment hat offenbar Ingstetten/Schießen die Nase vorn: Die Roggenburger Spielgemeinschaft gewann das Endspiel mit 2:0 durch Tore von Christian Steidle und Markus Mayer. Die SGM konnte sich damit nach 2012 das zweite Mal auf dem Wanderpokal verewigen.

Gastgeber SV Beuren verpasste das Finale denkbar knapp. Der einzige Bezirksligist des Turniers hatte die Gruppenphase punktgleich mit der SGM Ingstetten/Schießen abgeschlossen, mit einem 2:2 endete das direkte Duell. Das Zünglein an der Waage war letztlich ein Trainerduell unter Brüdern: Beuren mit Trainer Michael Schwer hatte gegen den SV Pfaffenhofen mit Trainer Thomas Schwer 2:0 gewonnen, der spätere Turniersieger SGM Ingstetten/Schießen hatte Pfaffenhofen jedoch mit 3:1 bezwungen und so verhindert, dass Beuren den Titel im Finale verteidigen und damit den Wanderpokal für immer im Ort behalten konnte. Für die Gastgeber sprang immerhin der dritte Platz heraus. Er setzte sich gegen den frischgebackenen A-Kreisligisten SV Jedesheim mit 2:1 durch. Fünfter wurde der SV Grafertshofen, der den SV Pfaffenhofen mit einem 1:0 durch ein Elfmetertor bezwang.

Michael Schwer, der mit dem SV Beuren den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert hat, ist nach einem Jahr zurückgekehrt mit dem Ziel, die Klasse eine weitere Saison zu halten. „Unter den schwierigen Bedingungen war das ein ordentlicher Test“, sagte Schwer und meinte damit nicht nur die hohen Temperaturen, sondern auch seinen kleinen Kader. Diverse Spieler des SV Beuren sind angeschlagen und wurden geschont. Schwer ist gespannt auf das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten SV Tiefenbach am kommenden Samstag in Beuren: „Dann werden wir sehen, ob wir schon wieder auf Bezirksliganiveau sind.“ (uwt)

Themen Folgen