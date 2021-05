Basketball

Basketball-Playoffs: So gelang Ratiopharm Ulm der Coup gegen Alba Berlin

Und wieder ist Ulms Dylan Osetkowski (am Ball) zur Stelle. Am Ende war er mit 21 Punkten bester Ulmer und zugleich der Matchwinner.

Plus Im ersten Playoff-Halbfinalspiel überrascht die Mannschaft mit einem 73:71 in Berlin. Dylan Osetkowski von Ratiopharm Ulm avanciert mit 21 Punkten zum Matchwinner.

Von Stefan Kümmritz

Überraschung in Berlin: Die Basketballer von Ratiopharm Ulm gewannen bei Pokalsieger Alba das erste Playoff-Halbfinalspiel mit 73:71, führen in der Serie mit 1:0 und haben nun auf jeden Fall zwei Heimspiele gegen die Hauptstädter. Zunächst aber folgt am Dienstag das zweite Spiel in Berlin (20.30 Uhr). Wie gelang der Ulmer Sieg? Hier eine Spielanalyse.

