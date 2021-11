Bei Ratiopharm Ulm muss ein Quintett komplett funktionieren

Plus Mit einer Zweimann-Offensive verliert Ulm dagegen im Eurocup gegen Patras

Es hat sich im Spiel des Basketball-Eurocups erneut bestätigt: Wenn das Quintett, bestehend aus Semaj Christon, Jaron Blossomgame, Cristiano Felicio, Karim Jallow und Thomas Klepeisz nicht komplett und fast perfekt funktioniert, dann kann Ratiopharm Ulm so gut wie kein Spiel gewinnen. Gegen Patras bestand die Ulmer Offensive beinahe ausschließlich aus Christon und Klepeisz, prompt setzten sich die Griechen vor offiziell 2000 Zuschauern in dieser Partie auf sehr schwachem Niveau mit 71:65 durch.