Bei Ratiopharm Ulm überwiegt die Freude über eine starke Saison

Ulms Trainer Jaka Lakovic (vorne) und Sportdirektor Thorsten Leibenath (rechts hinten) hatten in der gerade abgelaufenen Saison häufig Grund zum Jubel. Nun geht es schon um das Personal für die kommende Runde.

Von Stefan Kümmritz

Eigentlich hätte der Trainer der Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm, Jaka Lakovic, nach dem Aus im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft jetzt etwas Zeit für die am Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft, aber Fußball elektrisiere ihn nicht so sehr, bekennt er, „auch wenn ich andere Sportarten durchaus mag. Aber mein Ding ist Basketball.“ Auch bei Sportdirektor Thorsten Leibenath scheint Fußball nicht sehr hoch im Kurs zu stehen, jedenfalls verlor er bei der digitalen Pressekonferenz am Dienstagvormittag kein Wort darüber.

