Basketball-Bundesliga

11:36 Uhr

Der Höhenflug von Ratiopharm Ulm geht weiter

Plus Die Ulmer gewinnen das erste Spiel der Viertelfinalserie gegen Oldenburg – weil sie Charakter und die nötige Wettkampfhärte haben

Von Pit Meier

Die Szene war symptomatisch dafür, wie gut diese Mannschaft derzeit spielerisch und wohl auch menschlich harmoniert: Schönes Zuspiel von Andreas Obst auf Demitrius Conger, der legt den Ball genau eine Minute und 22 Sekunden vor Spielende zur 85:79-Führung in den Korb. Das Ding ist damit durch für Ratiopharm Ulm, der deutsche Nationalspieler und der amerikanische Weltenbummler umarmen sich lachend. Am Ende gewinnt Ratiopharm Ulm zum Auftakt der Viertelfinalserie in den Play-offs der Basketball-Bundesliga mit 93:88 in Oldenburg und klaut dem Gegner damit den Heimvorteil.

