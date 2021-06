Basketball-Bundesliga

Ein Großer kommt bei Ratiopharm Ulm für einen Großen

Plus Ulm holt Philipp Herkenhoff aus Vechta. Der ähnelt nicht nur seiner Maße wegen an Dylan Osetkowski, der von einer Ausstiegsoption Gebrauch macht

Von Pit Meier

Das ging ja mal richtig fix: Am Donnerstag meldete Ratiopharm Ulm, dass Dylan Osetkowski erwartungsgemäß geht, bereits am Freitag konnte der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung eines anderen großen Spielers melden: Aus Vechta kommt der 21-jährige 2,08-Meter-Mann Philipp Herkenhoff. Der Nationalspieler hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, wobei das in diesem Geschäft in der Regel Nebensache ist. Auch das Arbeitspapier von Osetkowski hätte eigentlich noch für die nächste Saison Gültigkeit gehabt.

