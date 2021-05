Basketball-Bundesliga

12:40 Uhr

Perfektes Ende der Hauptrunde für Ratiopharm Ulm

Plus Ratiopharm Ulm schlägt Bonn und watscht zuvor die Bayern ab. Noch steht der Gegner in den Play-offs nicht fest, aber München wird es definitiv nicht sein

Von Pit Meier

Wenigstens einmal wurde Ratiopharm Ulm noch gefordert, bevor im deutschen Basketball die Titel vergeben werden. Am Sonntag in Bonn feierte die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic zum Abschluss der Hauptrunde dank eines gewaltigen Endspurts mit 91:84 den neunten Erfolg in der Bundesliga nacheinander. Der 98:64-Sieg am Freitagabend gegen eine Resterampe des FC Bayern München war dagegen ein Muster ohne Wert.

Themen folgen