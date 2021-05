Basketball-Bundesliga

14:01 Uhr

Ratiopharm Ulm fährt nach Berlin

Trainer Jaka Lakovic freut sich noch eher verhalten über den Halbfinal-Einzug, die Ulmer Spieler auf der Bank gehen richtig ab – die gesunden Profis in Trikots ebenso wie die verletzten in Zivilklamotten.

Plus Ratiopharm Ulm macht in Spiel vier gegen Oldenburg das Halbfinale klar – weil sich in den entscheidenden Phasen immer ein Spieler findet, der die Mannschaft schultert

Von Pit Meier

Die Spieler von Ratiopharm Ulm mussten sehr lange befürchten, dass sie noch einmal die weite Reise nach Oldenburg antreten müssen, um dort am Freitag in einer fünften und entscheidenden Partie den Halbfinal-Teilnehmer in den Play-offs der Basketball-Bundesliga zu ermitteln. Aber obwohl auch in Spiel vier der Serie längst nicht alles rund lief, so fand sich doch immer ein Spieler, der seiner Mannschaft über den Berg half. Am Ende lagen sich deswegen Trainer Jaka Lakovic und Sportdirektor Thorsten Leibenath jubelnd in den Armen: Ulm gewann mit 96:88 und bestreitet am Sonntag um 14 Uhr das erste Halbfinalspiel in Berlin. Nach Oldenburg fuhren nur die Oldenburger.

