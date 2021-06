Das Karussell nimmt Schwung auf

Nicht jeder Wechsel erschließt sich auf den ersten Blick

Bei Ratiopharm Ulm dreht sich das Personalkarussell noch ziemlich langsam, andernorts in der Basketball-Bundesliga hat es an Schwung aufgenommen. Auch einige Ex-Ulmer haben künftig neue Arbeitgeber.

Ziemlich überraschend kommt das im Fall von Pete Strobl. Der Austro-Amerikaner hatte im Sommer 2019 seine Stelle als Assistenztrainer bei Ratiopharm Ulm aufgegeben und war als Chef nach Braunschweig gewechselt. Jetzt verlässt er die Niedersachsen wieder und heuert in Gießen an. Auf den ersten Blick ist das für Strobl keine sportliche Verbesserung: Der hessische Traditionsverein war in dieser Saison sportlich abgestiegen und bleibt nur mit einer Wildcard in der Basketball-Bundesliga.

Manchmal verspüren Trainer offensichtlich den Wunsch nach einer Veränderung, der sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Das gilt auch für den Wechsel des Finnen Tuomas Iisalo von Crailsheim nach Bonn. Die Crailsheimer Merlins waren in der vergangenen Saison in den Play-offs, Bonn eben nicht. Die Merlins ihrerseits haben dafür Sebastian Gleim verpflichtet. Für den immerhin ist das eine Verbesserung, zuletzt hat er bei den Frankfurter Skyliners gearbeitet.

Zudem gehen die Zeiten zu Ende, in denen Oldenburg so etwas wie eine Filiale von Ratiopharm Ulm war. Karsten Tadda war 2017 von Ulm nach Norddeutschland gewechselt, jetzt bricht er seine Zelte dort wieder ab und spielt künftig unter Tuomas Iisalo für Bonn. Mit Philipp Schwethelm beendet ein weiterer ehemaliger Ulmer seine Profikarriere, der sogar sechs Jahre lang für Oldenburg auf dem Parkett stand.

Ausgeplaudert wurde das nach dem Aus seiner Mannschaft im Viertelfinale der Play-offs gegen Ulm in der Ratiopharm-Arena. Aber eben nicht von ihm selbst, sondern von seinem guten Kumpel Per Günther. Der hat seinen Vertrag mit Ratiopharm Ulm bekanntlich um ein weiteres Jahr verlängert. Es gibt eben zum Glück auch im Basketball ein paar wenige Menschen, die nie wechseln. (pim)