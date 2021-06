Basketball

17:59 Uhr

Der Assistenztrainer verlängert bei Ratiopharm Ulm

Am Ende waren sie sich dann doch immer einig, wenn es um die Richtung ging: Jaka Lakovic (links) und Tyron McCoy arbeiten auch in der kommenden zwei Jahren als Gespann zusammen.

Plus Nach Cheftrainer Jaka Lakovic verlängert auch Assistent Tyron McCoy seinen Vertrag um zwei Jahre. Im Eurocup gibt es wieder einmal ein paar Änderungen

Von Pit Meier

Dylan Osetkowski ist weg, Isaiah Wilkins ist weg, Andreas Obst und Troy Caupain werden kaum zu halten sein. Es sieht also mal wieder nach einem größeren Umbruch aus in der Mannschaft von Ratiopharm Ulm, aber zumindest auf der Trainerbank herrscht Kontinuität: Der Vertrag von Assistent Tyron McCoy wurde jetzt um zwei Jahre verlängert und hat damit Gültigkeit bis zum Jahr 2023 – also ebenso lange wie der von Cheftrainer Jaka Lakovvic.

Themen folgen