16:05 Uhr

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm heben wieder ab

Plus Die Ulmer Tipoff-Gala geht erstmals am Orange-Campus über die Bühne und sie gerät zu einer Art von Kabarett-Wettstreit. In dem setzt sich ein Außenseiter durch

Von Pit Meier

Ein Besucher brachte es auf den Punkt: „Mitten in der Corona-Krise so ein Ding am Bein und immer noch am Leben – es gibt wenige Vereine, die das geschafft hätten.“ Das Ding, das ist der Orange-Campus, das Vorzeigeprojekt der Basketballer von BBU‘01, insgesamt etwa 23 Millionen Euro teuer. Ein Jahr nach der Eröffnung ging die traditionelle Tipoff-Gala vor der neuen Bundesliga-Saison für Sponsoren und geladene Gäste erstmals in dem Gebäudekomplex am Donauufer über die Bühne. Eine gute Gelegenheit für alle Besucherinnen und Besucher, sich bei leckeren Häppchen die drei Hallen, das riesige Fitnesscenter, die Büros und Tagungsräume anzuschauen. Aber in erster Linie ging es wie immer darum, die neue Mannschaft ein bisschen kennenzulernen. Teilweise gewollt und teilweise auch nicht gerieten die Vorstellung der Spieler und die Gesprächsrunden zu einer Art Kabarett–Wettstreit.

