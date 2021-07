Die Fans von Ratiopharm Ulm wollen die Halle wieder füllen

Plus Dauerkarten sind sehr gefragt – aber ob auch jeder Käufer in die Arena darf, das ist noch unklar

Man trifft gelegentlich Menschen, die früher regelmäßig beim Basketball waren und die im Corona-Lockdown ins Grübeln gekommen sind: Man sieht das doch auch sehr schön im Fernsehen, man muss dazu nicht einmal das Haus verlassen und man spart auch noch eine Menge Geld... Auch Andreas Oettel hatte ein paar dieser Begegnungen, umso mehr freut sich der Finanzchef des Bundesligisten Ratiopharm Ulm, dass er nicht ganz zwei Monate nach Beginn des Dauerkarten-Verkaufs für die kommende Saison feststellen kann: „Wir sind positiv überrascht. Diese Resonanz hatten wir so nicht erwartet.“