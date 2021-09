Basketball

Die Spieler von Ratiopharm Ulm können sich richtig freuen

Plus Der Ulmer Trainer kritisiert nach dem Sieg in München das Mannschaftsspiel, aber er lobt die individuellen Leistungen. Für die haben mehrere Spieler gesorgt

Von Pit Meier

Semaj Christon gibt es offen zu: Dass Bayern München einer der weltweit renommiertesten Sportvereine ist, das hatte er vorher nicht so genau gewusst – auch wenn ihm die (deutschen) Mannschaftskameraden von den Großtaten der Bayern im Fußball erzählt hatten. Die eigene Leistung vom vergangenen Sonntag ordnet der amerikanische Aufbauspieler von Ratiopharm Ulm übrigens als „normal“ ein. Normal? Mit seinem 27 Punkten beim Ulmer 86:83-Sieg im Audi-Dome war Christon der drittbeste Werfer des ersten Spieltags der Basketball-Bundesliga. An seine 14 direkten Korbvorlagen kommt kein anderer Spieler auch nur annähernd heran. Wenn das normal ist, dann können die Ulmer Fans derartige Statistiken also regelmäßig von ihm erwarten? Das will Christon dann doch nicht versprechen. Aber immerhin so viel: „Ich will immer, dass meine Mannschaft gewinnt und ich tue dafür das, was nötig ist.“

