Basketball Elchingen: Auch Jugend und Amateure sind am Ende

Plus Die Krise weitet sich nach der Insolvenz von Scanplus aus, der Vereinschef denkt über einen Rücktritt nach

Die Insolvenz des IT-Unternehmens Scanplus erwischt jetzt mit voller Wucht auch die Amateur- und Nachwuchs-Basketballer beim SV Oberelchingen. Nach Auskunft von Andreas Werther, Vorsitzender des Vereins sowie Gründer und Geschäftsführer von Scanplus, wird der Spiel- und Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die zum weit überwiegenden Teil von Werthers Unternehmen finanzierte Profimannschaft war in der Pro B erst gar nicht angetreten, die für sie zuständige Betreibergesellschaft hat inzwischen ebenfalls Insolvenz angemeldet