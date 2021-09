Basketball Elchingen

vor 32 Min.

Spieler der Elchinger Scanplus-Baskets werden eben weiterziehen

Plus Wie die Spieler die Nachricht von der Insolvenz aufgenommen haben und welche Möglichkeiten sie jetzt haben. Wenigstens gibt es kein Zeitproblem

Von Pit Meier

Es gehört zu den ganz unangenehmen Aufgaben eines Juristen, der auch als Insolvenzverwalter arbeitet: vor die Belegschaft treten und den Mitarbeitern sagen, dass es nicht weitergeht. Dr. Thomas Karg von der Memminger Kanzlei Karg, Puhlmann und Kollegen hatte dieser Tage so einen Termin in der Elchinger Brühhalle. Den Spielern und den Trainern des Drittligisten musste wenige Tage vor Beginn beigebracht werden, dass es für sie keine Saison geben wird. Zumindest nicht mit den Scanplus-Baskets, die wegen der Insolvenz des gleichnamigen Hauptsponsors kein Geld mehr haben. Meistens hat es ein Insolvenzverwalter in derartigen Fällen mit verzweifelten Familienvätern zu tun, denen das Einkommen wegzubrechen droht. In der Brühlhalle waren Basketballprofis die Zuhörer. Thomas Karg schildert die Stimmung: „Ein paar von denen waren sehr geknickt, aber die meisten haben es professionell aufgenommen.“

